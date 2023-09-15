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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعاطفك وحده لا يكفي.. طرق مساعدة ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، تجاوبت المنظمات والأفراد حول العالم بشكل سريع وسخي لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين. من خلال طرق التبرع المختلفة، تمكنت هذه المنظمات من توفير الموارد الضرورية لتلبية الاحتياجات الملحة للضحايا وتخفيف معاناتهم.

تضامن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أحد الجهات التي قامت بالتبرع وتقديم المساعدة هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أعلنت عن تخصيص مليون دولار كمساعدات إنسانية أولية لجهود الإنعاش في المغرب. 

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ومن خلال هذا التمويل، تمكنت المنظمات الموجودة على الأرض من تقديم المساعدة الغذائية الطارئة والخدمات الصحية والمأوى والرعاية النفسية والاجتماعية للمتضررين، وذلك بهدف تعزيز جهود الاستجابة التي يقودها المغرب.

منظمة CARE

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المغني الراب الأمريكي المغربي فرينش مونتانا خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2023 عن تعاونه مع منظمتي CARE وGlobal Citizen لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال. 

وقدم فرينش مونتانا تبرعًا بقيمة 100000 دولار لمنظمة CARE، بهدف توفير الإغاثة الطارئة التي تشمل توفير المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية للأشخاص الأكثر ضعفًا وتأثرًا جراء الزلزال.

اليونيسف

وقالت اليونيسف، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تساعد الأطفال، إن موظفيها قاموا بالفعل بتنظيم الجهود على الأرض المتضررة للمساعدة في الاستجابة الفورية.

وتطلب المنظمة، التي قالت إن الزلزال أثر على أكثر من 100 ألف طفل، التبرعات لصندوق طوارئ الأطفال التابع لها، لمساعدة الأطفال والأسر المحتاجة بسرعة، وللتبرع، يمكن للأشخاص زيارة صفحة التبرعات على موقعها الإلكتروني.

المطبخ المركزي العالمي

تقدم منظمة World Central Kitchen وجبات الطعام للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

وقال المطبخ المركزي العالمي، إنه قدم أكثر من 300 مليون وجبة طازجة للمجتمعات العالمية، إن موظفيه كانوا في المغرب في غضون ساعات من الزلزال لمسح المناطق المتضررة بشدة وتقديم السندويشات والفواكه والمياه للمتضررين، ويمكن التبرع عبر زيارة صفحته الشخصية.

ألاف الضحايا الزلزال المدمر المناطق المتضررة

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