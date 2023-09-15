مطروح.. الاستعانة بشركات النظافة في إعادة تدوير المخلفات

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة إمكانية التعاون مع الشركة في مجال النظافة وإدارة المخلفات، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس طاهر السنيني مدير إدارة البيئة ومحمد مصطفى نائب رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.



تم استعراض جهود الشركة ورؤيتها لمراحل إدارة منظومة المخلفات من الجمع وكنس ونقل ونظافة الشوارع والميادين والدفن الصحي، وتدوير المخلفات من خلال مصانعها كذلك إمكانيات الشركة من معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة للعمل.

كما استعرضت الشركة الخبرات السابقة والتعاون مع عدد من المحافظات وعدد من الجهات في ذلك المجال وكيفية التخلص الآمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضاري.

مع الترحيب بكافة مطالب واحتياجات المحافظة في ذلك مع الحفاظ على العمالة الحالية، وتقديم المزيد من الخدمات لمطروح كدهان الواجهات وتطوير الميادين وقص الأشجار وصيانة للطرق، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف جول أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص الأمن من القمامة والمخلفات.

ورحب محافظ مطروح بمجلس إدارة الشركة مع التأكيد على أهمية ملف النظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة، موضحا أن ذلك اللقاء يأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي، ودراسة التعاون والتنسيق في إدارة منظومة المخلفات خاصة بمدينة مرسي مطروح مع طابعها السياحي والإقبال الكبير على المحافظة، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع الشركة على أرض الواقع، وما تتطلبه من احتياجات للتشغيل للعمالة والمعدات في تجربة عملية ووفق طبيعة المحافظة مع الاتفاق على جدول أعمال.

وتفقد تشغيل المنظومة حاليا بمطروح ووضع مقترحات التطوير لتحسين الخدمة والجودة، مع تفقد مصنع تدوير القمامة وتصنيع البلاستيك بالكيلو 10 ورؤية الشركة في تشغيله ومدى إمكانية زيادة خطوط التشغيل لاستيعاب حجم تجميع القمامة والمخلفات وأعمال النظافة