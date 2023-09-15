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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا توسع البنية التحتية لمركز الغاز الإقليمي لتوريده إلى أوروبا

صدى البلد

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا تخطط لتوسيع البنية التحتية للغاز في الوقت الذي تضع فيه الأساس لإنشاء بورصة للغاز ستتمكن دول جنوب شرق أوروبا من الحصول على الغاز منها.

واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي، لتعويض المبيعات المفقودة إلى أوروبا، وهو ما يصب في مصلحة أنقرة التي طال أمدها في العمل كبورصة للدول المتعطشة للطاقة.

ولم تحرز المناقشات تقدما كبيرا، حيث تعرضت تركيا لزلازل مدمرة في فبراير، وركزت على الانتخابات في مايو. 

وقال مصدران مطلعان على المشروع لرويترز إن الخلافات حول من يجب أن يكون مسؤولا عن المركز أخرت المفاوضات أيضا.

تخطط تركيا لتوسيع البنية التحتية للغاز في منطقة تراقيا شمال غرب تركيا، وربط محطات تغويز الغاز الطبيعي المسال ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري.

وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية، لكن الوزارة محظورة حتى يوم الجمعة.

وقال بيرقدار إن أنقرة ترغب أيضًا في إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة نووية في تراقيا. 

البنية التحتية الانتخابات اوروبا انتخابات زلازل مدمرة شرق أوروبا

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