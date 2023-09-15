تقييم المشروعات المقدمة من لجنة المبادرات الوطنية

واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجاري.

وفى هذا السياق، تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة ، حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية ، تساهم فى الحفاظ على البيئة و تواكب المتطلبات التكنولوجية.

فيما وتتضمن لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و البيئة و المجلس القومى للمرأة.