انقطاع المياه عن بعض مناطق أسوان لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنقطاع المياه عن (قروى اقليت، قروى المنشية عدا الغابة، قروى الكاجوج، اجزاء من قروى العتمور قبلى، قروى نجع العرب، عمارات الصفوة، سبيل مكى، عمارات البشير، اجزاء من النجاجرة غرب، اجزاء من قرية الخور قبلى، اجزاء من قرية العباسية، قروى الدكة، قروى دهميت، قروى قورتة، اجزاء من قروى عنيبة، قروى المالكي، مدينة كلابشة، مدينة نصر النوب)، وذلك من الساعة 3 من مساء يوم الجمعة الموافق 15/9/2023 وحتى الساعة 3 من مساء يوم السبت الموافق 16/9/2023 لمدة 24ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تركيب مغذيات كهرباء جهد متوسط بمحطة مياه فطيرة بكوم امبو.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.