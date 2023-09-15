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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرقة أسيوط للموسيقى العربية تبدع على مسرح قصر ثقافة العريش

فرقة أسيوط للموسيقى
فرقة أسيوط للموسيقى العربية بالعريش

قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء ،   عدد من الأنشطة الفنية  ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"  ،التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

 

ابداعات فنية:

قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية، عدة  تابلوهات وإبداعات فنية على مسرح قصر ثقافة العريش، تضمنت أغنية أم البطل غنتها نادية صلاح، أحلى بلد، محمد كمال، ألف ليلة وليلة، حسناء، مكتوبلى اغنيلك، أحمد ظاهر، أحبها، سلمى، سلمولى على مصر، آلاء، عظيمة يا مصر، محمد حسنى.

 

 مدير إدارى الفرقة مصطفى المرعى ، مدير الفرقة الفنان عمر عبدالمحسن، بحضور واشراف مدير عام الفرع أشرف المشرحانى ومحمود حنفى مدير الإدارة القانونية.

البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ، ضمن برنامج فني حافل لهيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بمبادرة، ثقافتنا فى أجازتنا، التى ترعاها الاستاذة الدكتورة وزير الثقافة.

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