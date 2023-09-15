اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخبر بالعريش يقوم ببيع الدقيق المدعم

تمكنت الحملة التموينية المشتركة من الرقابة التموينية بشمال سيناء بالاشتراك مع قسم مباحث التموين أثناء المرور على المخابز والاسواق ومحال السوبر ماركت وتجار التموين من تحرير محضر تصرف احد المخابز بالعريش في 30 جوال دقيق .

حيث قامت الحملة مراجعة الأوزان والارصده والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ، فى إطار حرص مديرية تموين شمال سيناء السيطره على الاسعار وأحكام الرقابه التموينيه على الاسواق ووصول الدعم لمستحقيه .

30 جوال:

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، أسفرت جهود الحملة، عن تحرير عدد 3 محضر مواصفات مخابز بالإضافة إلى تحرير عدد 1 محضر تصرف بكمية قدرها 30 جوال دقيق زنة 50 كجم دقيق مخابز لاحد مخابز مدينة العريش.



كما تم تحرير عدد 8 محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وجارى توالى الحملات التموينية.