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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عودة أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية

بوستر أسبوع أفلام
بوستر أسبوع أفلام جوته

أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، في القاهرة والإسكندرية، للاحتفاء بالسينما الألمانية والعربية، حيث يقدم برنامجًا أكثر تنوعًا من حيث الأفلام المعروضة والحلقات النقاشية المتعلقة بالقضايا السينمائية المطروحة عالميا، بالإضافة المحاضرات وورش العمل لعدد من الأسماء الهامة في صناعة السينما المصرية والألمانية.

 

 يحتوي برنامج الأفلام على مجموعة متنوعة من الأفلام التي تبرز الموهبة والإبداع والتنوع في صناعة السينما بألمانيا والعالم العربي.

 

ويتضمن البرنامج إنتاجات ألمانية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير يضم البرنامج ١٥ فيلما روائيا شارك في مهرجانات سينمائية عالمية وحصل على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام تعرض للمرة الأولى في مصر بالإضافة إلى عروض الأفلام، سيكون هناك لورش عمل تخصصية مع خبراء مصريين وألمان حول صناعة الأفلام وتوزيعها في ظل التوجهات والقضايا الحالية في صناعة السينما. 

 

ويتيح أسبوع الأفلام الفرصة للجمهور لطرح أسئلتهم على صناع الأفلام في جلسات نقاشية مخصصة للجمهور. وفي إطار أسبوع الأفلام سيفتتح في السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر معرض "همسات من أجل العودة" من تنسيق الفنانة نادية منير في جاليري تخشينة٢ بمعهد جوته القاهرة - وسط البلد. وسيكون المعرض متاحا للجمهور بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر حتى 18 أكتوبر 2023 يوميا من ١٠ صباحًا حتى ١٠ مساءً.

 

 يذكر أن راديو إنيرجي هو الشريك الإعلامي لأسبوع الأفلام، ومن المقرر أن تعرض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد، وأيضا بسينما زاوية بشارع عماد الدين، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي، وسيكون حضور الأفلام والمناقشات مجاني ومتاح للجمهور بدون حجز مسبق.

معهد جوته أسبوع أفلام جوته

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