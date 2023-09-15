الليلة.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي

أفادت فضائية دي إم سي من خلال تقرير بثه الإعلامي هيثم سعودي ببرنامج نشرة الأخبار،حيث أنه سوف يلتقي مساء اليوم الفريق الأول للنادي الأهلى في مواجهة مع اتحاد العاصمة الجزائري على اللقب السوبر الإفريقي والتي يستضيفها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بالسعودية.



وأسفر الاجتماع الفني للمبارة على ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوراب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري اللون الأبيض والشورت الأسود والجوراب الأبيض.

الأهلي صاحب أكبر عدد من اللقاب الكأس السوبر الافريقي

ويعد الأهلي صاحب اكبر عدد من اللقاب الكأس السوبر الافريقي للفوز به ثمان مرات، بينما خسر اللقب مرتين أولها أمام الزمالك في عام 1994.