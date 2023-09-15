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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

أشخاص ممنوعين من
أشخاص ممنوعين من تناول حلاوة المولد

تناول حلاوة المولد دون وعي قد يتسبب في مشاكل صحية، لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية، بالإضافة إلى السكريات بشكل كبير.

 

أشخاص ممنوعون من تناول حلاوة المولد

 

ونصح معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في منشور، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعدم تناول حلاوة المولد بكثرة، وتجنب بعض الأشخاص لتناولها، وذلك لما قد تسبب لهم من أضرار، وهم :

 

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- الأشخاص النحفاء :

ويمكن للأشخاص النحفاء تناول قطعتين من حلاوة المولد بعد الوجبات أو كوجبة صغيرة وهي تعتبر من فواتح الشهية يوميا.



- الأشخاص ذات الوزن الزائد :

أما الأشخاص البدناء فيكفي تناول قطعة صغيرة مرة أو اثنتين في الأسبوع على الأكثر.

 

أشخاص ممنوعين من تناول حلاوة المولد



- الأطفال :

 يجب تقنين كميات حلاوة المولد التي يتناولها الأطفال لتجنب زيادة الوزن.



- مرضى السكري :

 يجب تقنين كميات حلاوة المولد التي يتناولها مرضى السكري مع ضرورة متابعة قياس السكر بعد تناولها.



- مرضى حساسية المكسرات :

يجب الحذر من إعطاء الحلوى للأطفال مرضى حساسية المكسرات واختيار الأنواع المناسبة لهم.

 

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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