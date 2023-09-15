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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتكريمهم من السيسي..رئيس جامعة بني سويف يتفقد أوائل الطلاب المسافرين إلى الإسماعيلية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن  رئيس جامعة بنى سويف ،اليوم الجمعة ، وفد الجامعة الذى يضم اوائل  الطلاب المسافرين الى مدينه الاسماعيليه لتكريمهم من قبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واطمأن رئيس الجامعة خلال لقائه مع الطلاب على كافة الاجراءات اللازمة قبل السفر  واكتمال اعداد الطلاب ، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب .

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وأشاد رئيس الجامعة ، بتكريم الرئيس السيسي للطلاب المتفوقين و تشجيعهم و رعايتهم للاستمرار في تفوقهم بتوجيه الاهتمام بهم وتكريمهم.

الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الطلاب فى تحقيق الشعور بالرضا عن النفس في الدراسة وخلق الرغبه فى الابتكار والإبداع وتنمية المجتمع المحيط بهم.

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