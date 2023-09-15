تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

برًا وبحرًا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

المساعدات المصرية للشعب الليبي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة ؛ كذلك عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة ، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز "ميسترال" لإرسالها بحراً.

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المنطقة الغربية العسكرية

وفى سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم؛ للمعاونة فى إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

المساعدات المصرية للشعب الليبي

تأتى تلك المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي

المساعدات المصرية للشعب الليبي



