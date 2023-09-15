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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: دور الانعقاد القادم سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف طارق شكري، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، شهد بعض العوار عند تطبيقه على أرض الواقع. 

طلب اشتراطات

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تم طلب اشتراطات من بعض الجهات “غير صالحة للتطبيق”، وتم الاتفاق على التيسير فيها. 

وأوضح طارق شكري، أن القانون كان يمنع بنودا كثيرة، مثل التصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن القانون الجديد أتاح التصالح فيها بعد موافقة جهة الإدارة.

الإعلامي مصطفى بكري التصالح في مخالفات البناء المخالفات النائب طارق شكري برنامج حقائق وأسرار قانون التصالح قناة صدي البلد

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