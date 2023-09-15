كنائس المغرب تعلن توحيد الصلاة على منكوبي الزلزال| الأحد

أعلنت كنائس المغرب، اليوم الجمعة، 15 سبتمبر 2023، الصلاة؛ تضامنها مع ضحايا زلزال الحوز، الذي ضرب المملكة، مساء يوم الجمعة الماضي، وتسبب في مقتل نحو 3 آلاف شخص.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الكنائس المسيحية بالمغرب (الكاثوليكية والإنجيلية والأورثوذوكسية والأنجليكية)، ستوحد الصلاة، بالدعاء، صباح بعد غد الأحد، بالرحمة للمتوفين، وبالشفاء للمصابين.

وأوردت صحيفة "هيسبرس" المغربية، رسالة مشتركة لـ"الكنائس المسيحية بالمغرب" إلى "إخوتهم وأخواتهم المغاربة"، إن "أرضكم هي الأرض التي نعيش فيها أيضا، وكل ما يمسكم من فرح وحزن؛ يمسنا أيضا".

وأضافت الرسالة: "لقد فاجأنا الزلزال الكارثي الذي مس كثيرا من الأشخاص، والعائلات، والجماعات بالمغرب، وخاصة في منطقة الحوز، وتابعنا بقلق الحصيلة التي تزايدت مع مرور الساعات، وفقدان الناس، وسقوط المنازل، وانهيار البنيات التحتية".

وأمام هذه الفاجعة، ستتوجه الكنائس "إلى الإله الواحد الرحيم الغفور، يوم الأحد، في كل كنائس البلاد، ونصلي (دعاء) للضحايا، وكل العائلات التي في حداد، ليقويهم الله ويعطيهم شجاعة البقاء واقفين مكملين الطريق".

كما دعت الكنائس مرتاديها ومتطوعيها إلى الاستمرار في الدعم المالي للمساعدة صحيا وتعليميا وإرشادا للأشخاص المسنين والمرضى والأطفال.