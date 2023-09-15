مشتاق لأكل مصر.. دكتور مصري مقيم بكوريا: نفسي في حلة محشي| فيديو

‏قال الدكتور أحمد مرسي عبد الدايم الحاصل على الدكتوراه من قسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية من جامعة كونكوك في كوريا، إنه من مواليد شبين الكوم في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه أكبر أشقائه، وقد التحق بكلية الطب البيطري، لكنه لم يكن سعيدا بذلك؛ بسبب نظرة المجتمع.

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أنه محروم من الأكل المصري، قائلا: “نفسي في حلة محشي وجلاش”.

وأكد أنه أخذ وقتا طويلا للتأقلم على الثقافة والطعام الكوري، لافتا إلى أن التأقلم على الحياة في كوريا، لم يكن سهلا بالنسبة له في البداية، لكن الأمر حدث مع الوقت.