أيهما أفضل.. iphone 15 Pro أم iphone 15 Pro Max | مقارنة شاملة

منذ إعلان علامة آبل الأمريكية عن سلسلة آيفون 15 الأحدث لديها، وكشفت عن فئة الـ Pro مميزة، أصابت الحيرة الكثيرين من محبي هواتف آيفون للاختيار بين كلاً من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

في هذه المقارنة نستعرض مواصفات الهاتفين، للمساعدة فى اختيار الهاتف الأنسب وفقاً للميزانية والإحتياجات.

التصميم

iPhone 15 Pro

يتميز الهاتفان iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro بوزن أخف ومصنوع بالكامل من التيتانيوم، وبحواف حادة من الجوانف تجعل عملية الإمساك به أقوي قليلاً، ولكن آيفون 15 برو بحجم مدمج يسهل استخدامه بيد واحدة، بينما نسخة الماكس توفر شاشة عرض أكبر وبطارية أطول فى مدة الإستخدام.

الشاشة

يأتي هاتف iPhone 15 Pro بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ قياس 6.5 بوصة، والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max بنفس الشاشة وكل الخواص ولكن يختلف فقط فى مقاس الشاشة قياس 6.7 بوصة.

iPhone 15 Pro Max

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 3x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

يشاركه iPhone 15 Pro Max نفس المواصفات ولكن مع فارق واحد فقط، وهو الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x.

iPhone 15 Pro

الأداء

يتشارك الهاتفان نفس الأداء، حيث زودت آبل iPhone 15 Pro بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير يز أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro

البطارية

جاتءت بطارية iPhone 15 Pro بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro.

بينما بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max، كما انها أكبر من iPhone 15 Pro بفضل فرق الحجم.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro بـ 999 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، ومتوفر بـ 4 ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

يبتدي سعر iPhone 15 Pro Max بـ 1199 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت، ومتوفر بـ 4 ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.