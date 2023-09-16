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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. جامعة عين شمس تعلن طريقة التقدم لـ iChallenge '23 لتحويل الأفكار لمشروعات

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2023 تصدرت محرك البحث «جوجل»، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق.

 

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

 

جامعة عين شمس تعلن طريقة التقدم ببرنامج iChallenge '23

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) ومشروع نوادي الابتكار ASU-iClub بجامعة عين شمس برنامج iChallenge '23 وذلك للعام التاسع على التوالي.

 

جامعة القاهرة تبدأ إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد.. اليوم

أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة.

وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.

 

نماذج مشرفة.. تعرف على رؤية طلاب جامعيون بأسوان لتطوير ميناء السد العالى

أبناء أسوان دائماً يمتلكون من الرؤى والأفكار البناءة والمستنيرة ، ما يعكس مدى ما عندهم  من مواهب وابتكارات وإبداعات تضعهم دائماً في المقدمة للمنافسة في أي محافل.

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