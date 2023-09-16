محدش كان في حالته.. رد فعل شوبير على خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، في بطولة السوبر الإفريقي.

وكتب نجم الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏‏كنا متوقعين الروح والإصرار يكونوا أكتر من كده.. ومكنش في أي لاعب في حالته باستثناء أفشة”.

وجاء تشكيل الأهلي خلال المباراة، كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.