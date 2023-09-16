عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. رسميًا

صدى البلد

مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، الذي استمر العمل به في مصر لنحو 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي، وبناء عليه تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

أصدر مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي، قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي، وبدأ العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، الذي يوافق 26 أكتوبر 2023، ليكون الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. رسميًا

وبحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أكتوبر 2023، يكون على المواطنين تأخير ساعاتهم لمدة 60 دقيقة، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر (يوم 27 أكتوبر المقبل).

ويتم استخدام التوقيت الصيفي لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مثل توفير الطاقة من خلال الاستخدام الأفضل لضوء النهار، وهدف الحكومة من تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 15 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن التوقيت الصيفي يُطبق في العديد من البلدان حول العالم، بهدف استغلال أطول ساعات النهار في فصل الصيف، وهو ما يوفر المزيد من الطاقة الكهربائية ويزيد من الإنتاجية.

txt

هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. وموعد التوقيت الشتوي

txt

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

txt

بالتواريخ| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. 3 أشياء ستتغير في يومك.. تفاصيل

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي:

يؤدي التوقيت الصيفي إلى تأخير وقت الليل، ما يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية.

كما يساهم التوقيت الصيفي في زيادة الإنتاجية، وتحسين السلامة المرورية، كما يُستخدم التوقيت الصيفي في بعض البلدان لزيادة ساعات العمل في فصل الصيف من خلال استغلال ساعات النهار الطويلة.

جدير بالذكر أن فصل الصيف ينتهي رسميًا، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، بعدها يبدأ فصل الخريف لمدة 4 أشهر، وفي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 يبدأ فصل الشتاء في مصر.

التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2023 موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 مصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بعد خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

ترشيحاتنا

ليبيا .. الهلال الأحمر يعلن إنقاذ 800 شخص في العاصفة دانيال

أرخص موبايل شاومي ريدمي في مصر .. عليه خصم ١٠%

"شاطىء بلا مخلفات".. وزارة البيئة تطلق حملة توعية

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

كيف احتفل الله بمولد النبي؟.. 5 قربات للشفاعة وتفريج الكربات

ابتدءا من الغد.. «العامة للاستثمار»: استقبال طلبات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ