مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، الذي استمر العمل به في مصر لنحو 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي، وبناء عليه تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

أصدر مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي، قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي، وبدأ العمل به في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، الذي يوافق 26 أكتوبر 2023، ليكون الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. رسميًا

وبحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أكتوبر 2023، يكون على المواطنين تأخير ساعاتهم لمدة 60 دقيقة، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر (يوم 27 أكتوبر المقبل).

ويتم استخدام التوقيت الصيفي لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مثل توفير الطاقة من خلال الاستخدام الأفضل لضوء النهار، وهدف الحكومة من تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 15 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن التوقيت الصيفي يُطبق في العديد من البلدان حول العالم، بهدف استغلال أطول ساعات النهار في فصل الصيف، وهو ما يوفر المزيد من الطاقة الكهربائية ويزيد من الإنتاجية.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي:

يؤدي التوقيت الصيفي إلى تأخير وقت الليل، ما يقلل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية.

كما يساهم التوقيت الصيفي في زيادة الإنتاجية، وتحسين السلامة المرورية، كما يُستخدم التوقيت الصيفي في بعض البلدان لزيادة ساعات العمل في فصل الصيف من خلال استغلال ساعات النهار الطويلة.

جدير بالذكر أن فصل الصيف ينتهي رسميًا، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، بعدها يبدأ فصل الخريف لمدة 4 أشهر، وفي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 يبدأ فصل الشتاء في مصر.