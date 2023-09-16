إطلالات مختلفة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”.



وظهرت هيفاء وهبي في الصور بعد إطلالات متميزة، ونالت إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم"رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرةمقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسنبشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلة كثيرامنالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابةلسرقةلوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.