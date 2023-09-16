حريق هائل في ولاية بجاية الجزائرية.. فيديو

شهدت ولاية بجاية الجزائرية فجر اليوم، السبت 16 سبتمبر 2023، حريقا كبيرا في غابات الساكت.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن مساحة النيران اتسعت نحو المناطق السكانية بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

وواصلت فرق الإطفاء الجزائرية محاولات السيطرة على الحريق بمساعدة المواطنين، وفقا لما أوردته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وسجلت حرائق في بعض الغابات بمناطق تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة، ولا تزال عملية الاخماد متوصالة بكل من مهوي بلدية تيشي عش الباز بلدية بجاية.

يذكر أنه في الـ 25 من شهر يوليو الماضي، أعلنت الجزائر مقتل 34 شخصًا بينهم 10 جنود، وجرح 26 آخرين، بسبب حرائق الغابات الشديدة المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.