شاهد.. تظاهرات في ألمانيا من أجل المناخ والأرض

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن تظاهرات في ألمانيا من أجل المناخ .

وسادت خلال التظاهرات لافتات عليها صور لكوكب الأرض وهو يشتعل إشارة لدرجة الحرارة غير المعتادة.

وحثت اللافتات حكومة المستشار أولاف شولتس على بذل المزيد من أجل حماية البيئة.