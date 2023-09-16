شاهد.. تظاهرات في ألمانيا من أجل المناخ والأرض

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن تظاهرات في ألمانيا من أجل المناخ .
وسادت خلال التظاهرات لافتات عليها صور لكوكب الأرض وهو يشتعل إشارة لدرجة الحرارة غير المعتادة.
وحثت اللافتات حكومة المستشار أولاف شولتس على بذل المزيد من أجل حماية البيئة.
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عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن تظاهرات في ألمانيا من أجل المناخ .
وسادت خلال التظاهرات لافتات عليها صور لكوكب الأرض وهو يشتعل إشارة لدرجة الحرارة غير المعتادة.
وحثت اللافتات حكومة المستشار أولاف شولتس على بذل المزيد من أجل حماية البيئة.
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