كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

لا يستطيع البعض مقاومة تناول حلاوة المولد، وقد يتسبب تناول كميات كبيرة منها مشاكل بسبب إرتفاع نسبة الدهون والسكريات بداخلها، لذا فلا ينصح بتناول كميات كبيرة منها.

نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عند تناول حلاوة المولد بشكل صحي، ومن أهمها :

- يفضل صنع حلاوة المولد بالمنزل مع استبدال السكر بعسل النحل وتقليل الزيوت المستخدمة واستخدام زيوت طبيعية والابتعاد عن المهدرجة، وإضافة الكينوا والشيا أو الشوفان لحلاوة المولد لإعطائها قيمة غذائية عالية.



- يفضل السيطرة على الكميات التي يتناولها الأطفال وتقليلها.



- يمكن تناول قطعة صغيرة مرة يوميا وتجنب تناول كمية كبيرة في يوم واحد.



- يفضل اختيار حلاوة المولد المصنعة من المكسرات، مثل: الفولية واللوزية والابتعاد عن المصنعة من الكثير من السكر والألوان الصناعية مثل عروسة المولد والملبن.

نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان



- يفضل تناول حلاوة المولد في الصباح واستبدالها مكان وجبة الإفطار وممارسة التمارين الرياضية بعد تناولها.



- يمكن تناول قطعة كبيرة الحجم من حلاوة المولد للأشخاص الذين يعانون من النحافة.



- تجنب تناول حلاوة المولد قبل النوم لتجنب الشعور بالجوع في الصباح.



- يفضل عدم قياس الوزن بعد تناول حلاوة المولد، ويمكن قياس الوزن بعد يومين من الالتزام بالنظام الصحي.



- يجب السيطرة على الكميات المتناولة من حلاوة المولد بالنسبة لمرضى السكري، وقياس السكر بعد تناولها ومتابعته.



- في يوم تناول حلاوة المولد يجب الالتزام بالغذاء الصحي في باقي الوجبات، ويفضل تقليل الكربوهيدرات من باقي الوجبات.