عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

نصائح فعالة لتناول
نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان  

لا يستطيع البعض مقاومة تناول حلاوة المولد، وقد يتسبب تناول كميات كبيرة منها مشاكل بسبب إرتفاع نسبة الدهون والسكريات بداخلها، لذا فلا ينصح بتناول كميات كبيرة منها.

 

نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان

 

وقال  الدكتور معتز القيعي أخصائي  التغذية العلاجية والرياضية، أن هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عند تناول حلاوة المولد بشكل صحي، ومن أهمها :

 

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

 

- يفضل صنع حلاوة المولد بالمنزل مع استبدال السكر بعسل النحل وتقليل الزيوت المستخدمة واستخدام زيوت طبيعية والابتعاد عن المهدرجة، وإضافة الكينوا والشيا أو الشوفان لحلاوة المولد لإعطائها قيمة غذائية عالية. 


- يفضل السيطرة على الكميات التي يتناولها الأطفال وتقليلها.


- يمكن تناول قطعة صغيرة مرة يوميا وتجنب تناول كمية كبيرة في يوم واحد.


- يفضل اختيار حلاوة المولد المصنعة من المكسرات، مثل: الفولية واللوزية والابتعاد عن المصنعة من الكثير من السكر والألوان الصناعية مثل عروسة المولد والملبن.

 

نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان


- يفضل تناول حلاوة المولد في الصباح واستبدالها مكان وجبة الإفطار وممارسة التمارين الرياضية بعد تناولها.


- يمكن تناول قطعة كبيرة الحجم من حلاوة المولد للأشخاص الذين يعانون من النحافة.


- تجنب تناول حلاوة المولد قبل النوم لتجنب الشعور بالجوع في الصباح.


- يفضل عدم قياس الوزن بعد تناول حلاوة المولد، ويمكن قياس الوزن بعد يومين من الالتزام بالنظام الصحي.


- يجب السيطرة على الكميات المتناولة من حلاوة المولد بالنسبة لمرضى السكري، وقياس السكر بعد تناولها ومتابعته.
 

- في يوم تناول حلاوة المولد يجب الالتزام بالغذاء الصحي في باقي الوجبات، ويفضل تقليل الكربوهيدرات من باقي الوجبات.

حلاوة المولد تناول حلاوة المولد نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد الدهون السكريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

موضوعات متعلقة

فطور صحي وشهي.. طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

نشرة المرأة والصحة.. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية.. ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق؟.. ميريهان حسين تبرز جمالها على البحر

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

من المطبخ البرازيلي.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو بالدجاج

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

ترشيحاتنا

هذا ما كشفته الأقمار الصناعية عن زلزال المغرب.. شاهد

عاصفة التنين وهم.. الأرصاد: الأمطار في الخريف هذا العام أعلى من الطبيعي

عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة

نصدق مين؟|.. ماذا قال خبراء التحكيم عن حكم السوبر الإفريقي؟!! صدمة مدوية للأهلي

ضبط محلين بالمقطم يعرضان أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

ضبط 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

بعد ظهورها بالحجاب.. حقيقة إسلام الممثلة الهندية آيشواريا راي باتشان.. شاهد

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ