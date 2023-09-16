شاهد .. وزارة الداخلية توزع حقائب وأدوات مدرسية بالمجان

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي تقريرا عن توزيع وزارة الداخلية حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية على الفئات الاكثر احتياجا بالجمهورية .

وأعلنت وزارة الداخلية، من خلال منظومة "أمان" عن تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.. وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر .

يأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بنى سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية) ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.