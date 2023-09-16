هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

أكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان الأمريكية هشام العسكري، أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق غير آمن نهائيا بحسب بعض الدراسات العلمية.

وقال "العسكري" إنه شارك في إعداد دراسة علمية نبهت من وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة وأظهرت إخلالا جسيما بعوامل أمان السد حيث إنه غير آمن نهائيا.

وحذر من تكرار سيناريو مدينة درنة الليبية في السودان، مع احتمالات انهيار سد النهضة الإثيوبي، بحسب تصريحاته لفضائية “العربية”.

وكشف العسكري عن كارثة حقيقية ومخيفة قد يتعرض لها السودان بسبب سد النهضة، أن تخزين إثيوبيا لـ74 مليار متر مكعب من المياه في السد هي كمية كبيرة وضخمة، سيؤدي لكارثة تفتك بشعوب المنطقة وبمقدرات 150 مليون مواطن هم سكان مصر والسودان وإثيوبيا، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

عدم أمان سد النهضة

وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان الأمريكية: "لدينا من الدراسات ما يؤكد عدم أمان سد النهضة وكذلك مراحل البناء والتصميمات الهندسية له، وقد رصدنا إزاحة أرضية غير متساوية على جوانب السد الركامي وكانت تزداد مع مراحل الملء المختلفة".