ألسنة دخان.. نداء عاجل من هيئة الأنفاق للسكان حول محطتي مترو السودان والدائراي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تحديد موعد إجراء إختبارات مكافحة الحريق ، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري)، غدا الأحد الموافق 17 سبتمبر، في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

وقالت هيئة الأنفاق، إن إجراء إختبارات مكافحة الحريق بمحطة (الطريق الدائري) يأتي كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو ، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو.

وطالبت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات .