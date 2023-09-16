فنانون تشكيليون زينوا محور التعمير بالإسكندرية.. شاهد

استضاف برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" فنانين تشكيلين زينوا محور التعمير بالاسكندرية.

وقالت الفنانة التشكيلية سلمي عبد الحميد، إن درست في كلية الفنون الجميلة، وطبقت التصوير في تطبيق ما تراه على الواقع في عملها الفني أو اللوحات .

وقالت من جانبها الفنانة التشكيلية شاهي محمد، أنها بدأت منذ عامين ونصف في المشاركة في تزيين الأعمال التنموية بالصدفة، من خلال أحد أصدقائها بالمدرسة التي تعمل فيها، ومن هنا بدأت أن تعرف في المجال، ومع الوقت بدأت شركات كثيرة تتواصل معاها ، ثم شاركت في تزيين مشروعات تنموية للدولة.