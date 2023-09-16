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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة مياه في اليونان منذ 12 يوما

انقطاع المياه في
انقطاع المياه في اليونان

كشفت وسائل إعلام يونانية أن 200 ألف شخص في منطقة فولوس الواقعة وسط اليونان، يعانون من انقطاع المياه منذ 12 يوما.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن انقطاع المياه عن منطقة فولوس بسبب العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي، حيث تتواصل جهود السلطات المحلية لإزالة أطنان من الطين من المنازل والطرق، حيث أحبط نقص المياه هذه الجهود.

وقال عمدة منطقة فولوس أخيلياس بيوس إنه يتوقع عودة مياه الشرب إلى الصنابير في غضون 20 يومًا تقريبًا.

وتقوم السلطات المحلية اليونانية بتنظيف قاع نهر كرافسيدوناس، وهو السيل الرئيسي الذي يمر عبر فولوس، والذي ارتفع بمقدار متر بسبب الحطام الذي جلبته الفيضانات.

وقالت وزارة التعليم اليونانية إن جميع المدارس في مناطق مجنيسيا وثيساليا بشكل عام ستظل مغلقة لمدة أسبوع آخر.

وفي الوقت نفسه، توقف منسوب المياه في بحيرة كارلا عن الارتفاع، مما أراح القرى المجاورة التي تجنبت الفيضانات.

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