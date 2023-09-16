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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : إزالات فورية لـ 24 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضي زراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه تم ازالة 24 حالة تعدى على اراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز  ابنوب والقوصية والفتح ومراكز أسيوط ضمن الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ،تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الارض الزراعية لتوفير الامن الغذائى لمصر وحفاظا على الارض الزراعية من التبوير ، لافتاً الى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز واحياء المحافظة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين  .


 شارك خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب حملة مكبرة لتنفيذ بعض الازالات الفورية لبعض التعديات على الاراضى الزراعية واسفرت عن تنفيذ 18 حالة ازالة لتعديات بقرى المركز وتم تحرير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية .


كما ترأس اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملة لازالة 4 حالات تعدى على ارض زراعية بقرية المنشأة الكبرى التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ، عبارة عن ردم اساسات وقواعد ، وفك شدة خشبية  ، وذلك بحضور مصطفى فتحي نائب رئيس المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدين ،لافتا الى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة و وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير الوحدة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها ،وشارك عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة لازالة حالة تعدى على ارض زراعية  بقرية بنى مر وتم تحرير المحضر للمخالفين ، كما قام حستى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط بحملة مكبرة استهدفت فك شدة خشبية خارج الحيز العمرانى بقرية علوان بمساحة 70 متر بمشاركة شتودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس قرية منقباد وتم ازالة التعدى وتحرير المحضر للمخالف واتخاذ الاجراءات القانونية .

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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