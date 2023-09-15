محافظ أسيوط يكرم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض شباب المحافظة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي والحاصلين على بطولات الجمهورية موسم 2023/2024 في المصارعة والتايكوندو وألعاب القوى وذلك في إطار دعم ورعاية محافظ أسيوط للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد .

جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعلي سيد وكيل وزارة العمل ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الأرثوذكس والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة وعادل فؤاد وأحمد سويفي وكيلًا مديرية الشباب والرياضة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويسرى سند مدير إدارة المواقف ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء الهيئة البرلمانية لبرلمان طلائع شباب المحافظة وبعض أعضاء فريق مراكز شباب مصر.



حيث كرم المحافظ في لعبة المصارعة كل من اللاعب محمد أشرف صلاح واللاعب حسن علي حسن واللاعب زياد أحمد محمد واللاعب محمود عز هاشم حيث حصل كل لاعب منهم على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية بالمنوفية واللاعب كريم أحمد عبدالمنعم واللاعب عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن اللذان حصل كل منهما على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية بالمنوفية ومن المدربين وخالد سيد عبدالعال ومصطفى أحمد محمد ، وفي لعبة التايكوندو تم تكريم اللاعب محمد حاتم عيسى الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية بومبزا حرة بالغردقة واللاعب محمود حاتم عيسى الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية بومبزا حرة بالغردقة والمدرب مصطفى زكريا عبدالعليم.

وفي ألعاب القوى تم تكريم كل من اللاعب أحمد ياسر فرج واللاعب حسام الدين حسن أحمد واللاعب فيلوباتير سامي ملاك واللاعب طارق جمال ماهر حيث حصل كل لاعب منهم على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية سباق 4 x 400 تتابع بالإسماعيلية والمدرب عماد محمد محمد بالإضافة إلى تكريم محمد نور الدين محمود حاصل على شهادة موسوعة جينيس العالمية للارقام القياسية من انجلترا.

وأكد محافظ أسيوط - في كلمته التي ألقاها - أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التنفيذية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أنها تسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية لافتا إلى أن المحافظة تضم نماذج رياضية مضيئة ومشرفة مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء أسيوط في حصد البطولات على المستوى المحلي والدولي معلنًا دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه للرياضين في كافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة مطالبًا اللاعبين المتميزين بمزيد من الجهد والعمل على الاحتفاظ بالمراكز المتقدمة في البطولات.

ومن جانبه أعرب علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط عن إمتنانه لمحافظ أسيوط لحرصه على تكريم أبطال المحافظة الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ليكون قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية مؤكداً أن المديرية جادة في إكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتشارك في البطولات الرياضية.

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