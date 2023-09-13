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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 66 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بقرى أسيوط

إزالة مخلفات البناء
إزالة مخلفات البناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 66 حالة تعدي بمركزي القوصية وأبنوب خلال الحملات المستمرة التي تنفيذها الأجهزة التنفيذية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الهام وتعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

 

ولفت  إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لرصد أية حالة تعدي وإزالتها في المهد لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

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وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بمشاركة اللواء حاتم هدهود مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال والمقدم تامر هارون نائب مأمور مركز القوصية والمقدم محمد جمال عبدالناصر وكيل فرع الشمال والمقدم أحمد صلاح كرم رئيس المباحث والرائد يوسف السيد ومصطفى فتحى وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز والمهندس على هريدي مدير حماية الأراضي الزراعية والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزاعية ومسئولي الزراعة والتنظيم بقيادة المهندس أحمد منجي وفرج عبدالمنعم رئيس الوحده المحليه بفزاره وصفاء بدوي رئيس الوحده المحليه بمير.

 

 وأسفرت الحملة عن إزالة 43 حالة تعدي تعد على مساحة واحد فدان و١٣ قيراط بمنطقة حوض الحوشه وغيط النعناع فضلا عن إزالة 8 حالات تعدي بمنطقة الزرابي بالقوصية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وفك شده خشبية وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.


كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها إزالة 15 حالة تعدي منها حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بعزبة البورة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم وتم ردم القواعد في المهد  بمشاركة علاء محمود يونس رئيس قرية بني إبراهيم و8 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الحمام بمشاركة أحمد إسماعيل رئيس القرية فضلا عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعابدة بحوض أبوشبيش وحوض الجاحر بالعطيات البحرية وحوض حبيش بالمعابدة الغربية وسكن القرية أملاك دولة بمشاركة زين عباس خلف رئيس القرية بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بالشهابية بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني محمديات بمشاركة مدحت عبدالحافظ رئيس القرية وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعديين.

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