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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 71 مخالفة وضبط سلع مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج السلخانة

حملة تموينية مفاجئة
حملة تموينية مفاجئة بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 71 مخالفة تموينية خلال حملة تموينية مفاجئة بمركز ديروط وذللك ضمن خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق من خلال تكثيف الحملات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطرى والبيئة مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

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وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع إدارة تموين ديروط ومباحث تموين شمال وبمشاركة محمد سليم ومحمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن وايهاب ماهر مفتشين تموين بإدارة تموين ديروط ونواب رئيس المركز حيث تم المرور على مخازن فرعي الجملة للتأكد من توافر السلع التموينية كما تم متابعة أعمال صرف البدالين التموينيبن فضلا عن المرور على مستودعات البوتاجاز للوقوف علي مدي التزام أصحابها بالقوانين والتعليمات والقرارات التموينية وتم تحرير 32 محضر لعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاعلان عن الأسعار وغلق المستودع في مواعيد العمل الرسمية كما تم ضبط تجميع كميات من اسطوانات البوتاجاز بغرض بيعها في السوق السوداء وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة تم تحرير 26 محضر نقص في الأوزان وخبز غير مطابق للمواصفات وغيرها وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير عدد 13 جنحة وضبط كمية من اللحوم ذبح خارج السلخانة وكميات من السلع مجهولة المصدر وضبط كميات من السجائر بالامتناع عن البيع أو البيع بأزيد من السعر الرسمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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