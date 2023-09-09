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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط .. إزالة 7 حالات تعدى لمخالفات بناء بحي شرق

إزالة مخلفات بناء
إزالة مخلفات بناء بحي شرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات ازالة التعديات والمخالفات مستمرة بالمراكز والأحياء على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية تنفيذاً لخطة الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى ضرورة رصد المخالفات ومتابعة المخالفات التي يتم ازالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى على أن يتم وتطبيق القانون على المخالفين والتعامل معها بكل حزم ودون تهاون أو تقاعس لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي مشيراً إلي ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

أوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدي لمخالفة بناء بحي شرق ضمن الحملات المستمرة التي يتم شنها عقب رصد المخالفات تحت إشراف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وبمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي حيث تمت إزالة سقف الدور سادس علوى بتقسيم فوزية نجيب ، وإزالة اعمدة الحوائط بالدور الرابع عشر بتقسيم البترول وازالة بناء سور مخالف ورفع الانقاض بمنطقه اسماعيل الشريف بالوليدية فضلاً عن إزالة وايقاف أعمال تحويل شقة من سكني لغرض تحويلها إلى تجاري بشارع احمد عبد الكريم أمام المعهد الفني الصحي لافتاً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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أسيوط أخبار أسيوط حي شرق أسيوط ازالة تعديات إزالة مخلفات البناء

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