عيد الفلاح.. محافظ أسيوط: السيسي يدعم توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الامن الغذائي

توجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام ، تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الاقطاع إلى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين ،مشيداً بجهود رئيس الجمهورية فى دعم الفلاحين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي لمصر .



وأشار محافظ أسيوط ـ فى بيان اعلامى صادر عن إدارة إعلام المحافظة - بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصرى الـ 71 ، الى أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى دعم الفلاحين والمزارعين ومساندتهم من خلال توفير التقاوي والأسمدة وبرامج التوعية المستمرة ، بالإضافة إلي تنظيم الندوات الإرشادية والتدريب على استخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل القومي ،وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة وخططها لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي ، بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان وتطوير أساليب الري بما يخدم صالح الوطن والمزارعين وتنفيذ خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان و هذا المشروع يساهم في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات فضلا عن أهمية المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعى وتوفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.



كما أكد محافظ أسيوط ، انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ، فقد شهدت المحافظة اتخاذ خطوات لانشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر بالبداري وجاري ترفيقه باعتمادات مالية من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه لاستغلال انتاجية المحافظة من محصول الرمان وباقى المحاصيل الزراعية مثل الموالح والخضراوات والنباتات العطرية لافتاً الى ان المحافظة تحتل مرتبة متقدمة على مستوى الجمهورية في انتاج محصول الرمان والذى يصدر لمعظم دول العالم نظرا لجودته ، مشيرا الى البدء الفعلى فى تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى انشاء أسواق حضرية للخضر والفاكهة بمختلف مراكز المحافظة لتعظيم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية الزراعية والتسويق الجيد للمحاصيل لتحقيق اقصى استفادة للفلاحين والمزارعين بالاضافة الى تنفيذ المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع لضمان توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .



جدير بالذكر ان فلاحو مصر يحتفلون اليوم السبت الموافق التاسع من سبتمبر ، بالعيد الـ 71 للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو، كما يتواكب عيد الفلاح أيضاً مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة : " لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثا أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم" .