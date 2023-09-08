محافظ أسيوط يتابع جهود تطهير الترع والمصارف لوصول المياه إلى الأراضي الزراعية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الإدارة العامة لري أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والمدن في تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من الترع والمصارف بنطاق المحافظة؛ وذلك لدفع عجلة العمل، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الآخذة منها، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري؛ حفاظا على الرقعة الزراعية، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأكد المحافظ، ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وإزالة كافة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها ويجعلها لا تصل إلى نهاية الترع والمصارف، لافتًا إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف.

وناشد اللواء عصام سعد، المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية؛ حفاظا عليها من التلوث، ولضمان وصول المياه لنهايتها تمهيدا لوصولها إلى الأراضي الزراعية.

وأشار إلى اهتمام الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة أشكال الحفاظ على المياه وترشيدها، وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها، والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع، وتسهيل عمليات الري.

من جهته، أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للري بأسيوط أنه تم تنفيذ حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش؛ ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع، ومن بينها ما يلي:

1- تنفيذ أعمال نظافة حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية بنطاق هندسة ري أسيوط.

2- تطهير فرع المعابدة البحري وفرع الشيخ سعيد بهندسة ري أبنوب.

3- إزالة الحشائش والمخلفات من أمام كوبري الحاجر بهندسة ري أسيوط، وحجز صدفا بنطاق هندسة ري صدفا.

4- نزع الحشائش لترعة الوليدية، ونظافة حجز بني مجد بنطاق هندسة ري منفلوط,

5- إزالة الحشائش لفرع خارفة الشرقية، وفرع زعبره، بنطاق هندسة ري غرب ديروط.

وأشار مدير عام ري أسيوط، إلى أن أعمال التطهير، تتم باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة، وحفار على صندل؛ وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة والترع الآخذة منها، ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، باستخدام حفارات ولوادر، وسيارات ومعدات الوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير؛ لنقل المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.