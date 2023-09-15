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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تهميد شوارع مركز ساحل سليم استعدادًا لرصفها| تفاصيل

أعمال تمهيد الطرق
أعمال تمهيد الطرق بمركز ساحل سليم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة رصف بالمراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق  و حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء وفقًا للاولويات والاحتياجات لافتًا إلى رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.


وأكد محافظ أسيوط أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع بأنحاء المحافظة منوها إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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من جانبه أوضح أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه جاري تمهيد شارع الجمهورية استعدادا لرصفه ورفع كفائته تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حيث تم تمهيد الشارع باستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد محمد مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع.

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