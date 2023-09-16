" كنا متشعلقين " .. أعرف أصعب كواليس تزيين محور التعمير بالاسكندرية

قالت الفنانة التشكيلية سلمي عبد الحميد ، إن أول تجربة عملية لها في تزيين الجداريات كانت في إعدادي فنون ، وقاموا بدهان سور الكلية وتزيينه .

ومن جانبها قالت الفنانة التشكيلية شاهي محمد ، خلال استضافتهما في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أنها لا يمكنها تحديد المدة الزمنية التي يمكنها أن تنهي فيه الأعمال الفنية الجدارية ، وهو يندرج تحت أكثر من عمل .

وتابعت " سلمي " ، أن أصعب ما واجههم في تزيين كوبري التعمير بالاسكندرية السهر والوقت المتاخر ، موضحة :" كنا متشعلقين عالطول ومفيش وقت نعمل اي حاجة .