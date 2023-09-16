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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ خطة إنشاء مراكز تنمية الأسرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط لبحث ومناقشة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل بكافة الطرق الممكنة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة حيال تحسين مستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.


وقد تناول اللقاء ؛ مناقشة خطة مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة والتنسيق مع أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فضلاً عن استمرار تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية التي تستهدف الأسر الاكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لإنشاء مراكز تنمية الأسرة والنزول إلى أرض الواقع بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بالقطاعات الخدمية في القرى والنجوع فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات بمسئولي كل قطاع للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل والاطمئنان على معدلات الانجاز ونهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة مضيفاً إنه بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية يتم تنظيم المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل فضلاً عن توفير السلع الأساسية وتقديم الدعم وتوزيع كراتين المواد الغذائية وصرف مساعدات للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجًا.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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