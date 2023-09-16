بحوث التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية إلى جنوب سيناء

بدأ مركز البحوث الزراعية، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة جنوب سيناء لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة جنوب سيناء في الفترة من ١٦ سبتمبر الي ١٨ سبتمبر 2023 وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وبالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتقام القافلة بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة جنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة جنوب سيناء وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة جنوب سيناء في إطار مبادرة حياة كريمة واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.