عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى رحيل العالم فهرنهايت.. 287 عامًا على وفاة مخترع الترمومتر الزئبقي

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة  العالم "دانييل جابرييل فهرنهايت" مخترع الترمومتر الزئبقي، عن عمر 50 عاما في هولندا، ودانييل غابرييل فهرنهايت عالم فيزياء ينسب له وحدة الفهرنهايت لقياس درجة الحرارة (°F).

الاهتمام بقياس درجات الحرارة 

 ولد في 24 مايو 1686 في مدينة دانزج البولندية. كان أكبر إخوته وتوفي والديه بسبب تناولهم فطيرة مسمومة عندما كان في سن الخامسة عشر، تم إرساله بعد ذلك إلى دور الرعاية، وتدرب لدى تجار قاموا بإرساله إلى أمستردام، قضى معظم حياته في هولندا، حيث تطور اهتمامه بقياس درجات الحرارة، وخاصة موازين الحرارة التي اخترعت في فلورنسا عام 1640. قام فهرنهايت بتطوير فكرة قياس درجات الحرارة من خلال ابتكار ميزان حرارة دقيق يعتمد على الكحول في عام 1709. كان هذا الميزان مناسبًا تمامًا للاستخدامات العلمية.

أول ميزان حرارة زئبقي ناجح

وقد صنع العالم الإيطالي "جاليليو جاليلي" أول ميزان حرارة في صورته البدائية، ولكن فهرنهايت قام بتحسينه عن طريق صنع ميزان حرارة دقيق باستخدام الكحول في عام 1709. استفاد فهرنهايت من تجارب جويلم امونتونز على الزئبق، واستخدم الزئبق في ميزانه، مما أدى إلى اختراع أول ميزان حرارة زئبقي ناجح في عام 1714.

txt

معرض "سكتش" يجمع نخبة من الفنانين والكتاب بمتحف محمود خليل الخميس

txt

انطلاق مهرجان نوادى المسرح في دورته الثلاثين 28 سبتمبر.. اعرف العروض

مقياس فهرنهايت

أكمل فهرنهايت إنجازه الكبير في عام 1715، وهو ما يعرف الآن بمقياس فهرنهايت. يبدأ هذا المقياس من درجة الصفر، والتي تم توصيلها بخلط الثلج والماء، اعتمد فهرنهايت في تحديد هذا المقياس على درجة تجمد الماء ودرجة حرارة جسم الإنسان. وبالتالي، تساوي درجة تجمد الماء 32، ودرجة حرارة جسم الإنسان تساوي 96، على نفس المقياس، تم تعديل هذا المقياس فيما بعد إلى المقاييس المعروفة حاليًا، حيث تكون درجة تجمد الماء هي 32، ودرجة حرارة جسم الإنسان هي 98.6، ودرجة الغليان للماء هي 212 على مقياس فهرنهايت. هذا المقياس شائع في الدول التي تتحدث الإنجليزية وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم على نطاق واسع حتى السبعينيات من القرن العشرين.

فهرنهايت درجات الحرارة قياس درجات الحرارة حرارة جسم الإنسان مقياس فهرنهايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

الرئيس السيسي يصل محافظة بني سويف ويلتقي اهالي القرية

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ