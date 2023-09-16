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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض "سكتش" يجمع نخبة من الفنانين والكتاب بمتحف محمود خليل الخميس

صدى البلد

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعى "سكتش"، والذى يجمع الفنانين والنقاد والكتاب، فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس 21 سبتمبر بقاعة أفق 1 بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 30 أكتوبر المقبل في تظاهرة فنية متميزة وجديدة.

ومن بين الفنانين المشاركين بالمعرض جاذبية سرى، وتحية حليم وعطيات سيد، وجميل شفيق، الدسوقى فهمى، إبراهيم غزالة، وجمال مليكه، وجورج بهجورى، وحسن عبد الفتاح، وحمدى عبد الله، ورضا عبد السلام، ومسير فؤاد، وطارق زبادى، وعز الدين نجيب، وعلى عاشور وعمر الفيومى، ومحمد أبو النجا، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عبلة، ومحمد عرابى، ومصطفى الرزاز، ومصطفى الفقى وياسر نبايل.

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أما بالنسبه للنقاد والكتاب المشاركين بالمعرض فهم: عز الدين نجيب، ورضا عبد السلام، ومصطفى عيسى، وعبد الرازق عكاشة، وخالد البغدادى، وأيمن أبو زيد، رانية خلاف، وياسر سلطان، وياسر جاد.

جدير بالذكر أن متحف محمود خليل وحرمه، يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته الكلية (8450) متر2 ومساحة المباني به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، ومكون من أربعة طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها إلي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وتضم مقتنياته عدد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحة من إبداعات 143 مصورا من بينها 30 لوحة لتسع مصورين, كما يبلغ عدد التماثيل البرنزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.

معرض سكتش الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية المعرض الجماعي

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