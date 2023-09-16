عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويُمني ليفربول، النفس بالحفاظ على عروضه الثابتة حيث حقق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، ويملك فرصة الانقضاض على الصدارة في حال تعثر مانشستر سيتي الذي يواجه وست هام الجيد على أرضه.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : جاريك كونسوا ، جويل ماتيب ، جو جوميز ، أندري روبيرتسون

خط الوسط : سوبوزلاي ، ماك أليستر ، كورتيس جونز

خط الهجوم : محمد صلاح ، داروين نونيز ، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع وولفرهامبتون محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

الرئيس السيسي يصل محافظة بني سويف ويلتقي اهالي القرية

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ