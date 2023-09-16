محمد صلاح يقود ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويُمني ليفربول، النفس بالحفاظ على عروضه الثابتة حيث حقق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، ويملك فرصة الانقضاض على الصدارة في حال تعثر مانشستر سيتي الذي يواجه وست هام الجيد على أرضه.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : جاريك كونسوا ، جويل ماتيب ، جو جوميز ، أندري روبيرتسون

خط الوسط : سوبوزلاي ، ماك أليستر ، كورتيس جونز

خط الهجوم : محمد صلاح ، داروين نونيز ، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.