رسميا.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، اليوم، السبت، إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار والمقرر لها الرابعة عصر اليوم، بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أون تايم سبورتس تذيع مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية

وكتبت الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس عبر "فيسبوك": "انتظروا مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور ال 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية على ON TIME SPORTS.. في تمام 4:00 عصرًا.. كونوا على الموعد".

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مهمة في عندما يحل ضيفا على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي، باستاد عزام في تنزانيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع فريق الزمالك أمام ارتا سولار لتحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، قبل مباراة الإياب المقررة بالقاهرة.