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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السوبر الإفريقي يعاند الأهلي| كولر: تعاملنا بتعالي وتعلمنا من الألم.. وبن شيخة: “بنصالح جماهيرنا”

مباراة السوبر الإفريقي
مباراة السوبر الإفريقي

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بكأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الجمعة في السعودية. 

أحرز هدف التقدم لاتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي زين الدين بلعيد من ركلة جزاء. 

وتفوق على مدار اللقاء عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري على السويسري مارسيل كولر فى لقاء السوبر الإفريقي .

وشهد لقاء السوبر الإفريقي أخطاء كارثية من جانب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي.

وكشف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن كواليس خسارة لقب السوبر الإفريقي.

فيما علق عبد الحق بن شيخة مدرب نادي اتحاد العاصمة الجزائري وزين الدين بلعيد نجم الفريق على اللقاء.

صدى البلد يستعرض أبرز تصريحات مدربي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري عن لقاء السوبر الإفريقي . 

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كولر: الفوز لا يأتي بدون جهد

وقال السويسري مارسيل كولر بعد خسارة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري: تسببنا لأنفسنا في ركلة جزاء دون داعي، وكان لنا ضربة جزاء واضحة جدًا، ولأول مرة أرى حكمًا يمنح إتاحة فرصة في ركلة جزاء".

وتابع كولر : رغم حالة الحزن الحالية، لكن يبقى أن هناك شيئًا نتعلمه من الآلم الذي احتاجه كي يقوم بإعادتنا مرة آخرى ".

وأضاف: أحيانا تشعر بالتعالي وأن المباراة هتمشي معاك لوحدها، وسأتحدث مع فريقي بشكل قوي حول هذه النقطة، الفوز لا يأتي أبدًا دون جهد".

 

وواصل :"تعاقدنا مع مهاجم كبير ولولا القيد لشارك معانا اليوم، احنا كنا أقوى هجوم الموسم الماضي وكل لاعب لابد أن يسجل".

وأوضح: "متأكد أننا سنقدم أفضل ما قدمناه في الموسم الماضي هجوميًا.. لكن البداية لم تكن جيدة".

واستطرد: "من يخسر دائمًا تكون تغييراته وقراراته خاطئة، لكن لا يوجد أحد يضمن إنني لو فعلت شيء مختلف كنت سأحقق الفوز".

وأشار إلي أن رضا سليم قدم مباراة جيدة وشارك بأكثر من فرصة، كما أن إمام عاشور قدم مباراة جيدة هو الآخر".

وقال كولر أيضا :"لابد أن نتفهم ان هذه عناصر جديدة على الفريق وتحتاج إلى وقت كي تنسجم وتتعامل بالريتم الخاص بنا، خاصة وأن  إمام عاشور كمان كان مصاب لفترة كبيرة ، لكن أنا متأكد أنه عندما  يدخل معانا في المباريات مع الوقت.. سيكون إضافة قوية وسيصنع الفارق معنا".

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بن شيخة: اتحاد العاصمة كان ندا للأهلي 

فيما علق عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة علي اقتناص لقب السوبر الإفريقي امام النادي الأهلي وقال: كانت مباراة بمستوى وإيقاع عاليين. تكتيكياً كنا منتشرين جيداً. بدّلنا طريقة اللعب أكثر من مرة ونجحنا.

وأضاف: حاولنا البقاء في الحالة الدفاعية أكثر وقت ممكن.. ولعبنا الندّ للند ضد الأهلي النادي الكبير.

وزاد: الأهلي أضاع فرصاً، ولكن أعتقد بكل تواضع بأننا نستحق الفوز والتتويج. بفضل اتحاد العاصمة وصلتُ إلى هذا النجاح قبل مباراة الأهلي كنا مصمّمين على الفوز ضد الأهلي بحرارة اللاعبين وحماسهم.

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اتحاد العاصمة مركز 11 بالدوري الجزائري 

وعلق زين الدين بلعيد نجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري على التتويج بلقب السوبر الإفريقي وقال : كان جيدا أن نصالح جماهيرنا الغاضبة بعد حصولنا على المركز 11 الموسم الماضي. 

السوبر الإفريقي الأهلى اتحاد العاصمة الجزائري عبد الحق بن شيخة مارسيل كولر رضا سليم

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