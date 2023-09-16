بعد خسارة السوبر الإفريقي .. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

افتتح فريق الأهلي موسمه الجديد 2023-2024 بخسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

سجل هدف اتحاد العاصمة والمباراة الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية ضد المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تعليق كولر على خسارة السوبر الإفريقي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حزنه لخسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، مؤكدا أن الأمور لم تكن منصفة.

وعن انتقاد جماهير الأهلي لتبديلاته، أجاب كولر:" اللي بيخسر دايمًا بيكون تغييراته وقراراته غلط، لكن مفيش حد يضمنلك إني لو عملت شيء مختلف كنت هكسب".

وواصل كولر:" وتابع:"رضا سليم قدم مباراة جيـدة ووصل بأكثر من فرصة، إمام قدم مباراة جيدة، ضروري نتفهم إن دي عناصر جديدة على الفريق وبتحتاج وقت عشان تنسجم وتتعامل وفقا لأسلوبنا، وخصوصا إن إمام كان مصاب لفترة كبيرة، لكن أنا متأكد إن إمام لما يبدأ يدخل معانا في المباريات مع الوقت، هيكون إضافة قوية وهيفرق معانا جدًا".

عن السبب في إهدار العديد من الفرص، أجاب كولر:" تعاقدنا مع مهاجم كبير ولولا القيد كان شارك معانا، إحنا كنا أقوى هجوم الموسم الماضي وعندنا كل لاعب لازم يسجل، أنا متأكد إننا سنقدم أفضل مما قدمناه الموسم الماضي هجوميًا، لكن البداية لم تكن جيدة، تسببنا لأنفسنا في ضربة جزاء بدون داعٍ ، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء لنا كانت واضحة جدًا وأول مرة أرى حكم يمنح إتاحة فرصة في ضربة جزاء".