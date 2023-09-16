ضبط عاطل بحوزته 41 ألف قرص مخدر بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الشرقية قيام (عاطل ، له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (41 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.