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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلص من قريبته المسنة من أجل سرقة أموالها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كارثة محققة فوجئ بها الابن عقب دخوله شقة والدته الكائنة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فقد دخل الشقة ولم يجد والدته ولكنه وجد جثتها غارقة في الدماء، فكانت الصدمة الكبرى للابن الذي لم يكن يخيل له أن يشاهد والدته بهذه الصورة البشعة، وهى السيدة التي لا يوجد لها أعداء. 

وعقب البحث وإبلاغ الجهات الأمنية، كانت المفاجأة في هذه القضية، بأن المشتبه به في إنهاء حياة هذه السيدة هو أحد أقاربها، الذي كان يتربص بها من أجل سرقتها، حتى تحين الفرصة المناسبة أثناء تواجدها بمفردها في الشقة، ليتخلص منها بدافع السرقة.  

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تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.

 

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وإستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

المسنة سرقة شبرا الخيمة القليوبية

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