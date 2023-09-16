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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم... بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ... عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بعد مد فترة التسجيل.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

تعيين 14 رئيسًا جديدًا لمجالس أقسام بكلية طب قصر العيني
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة للعمل رؤساء مجالس أقسام علمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة بكل من الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بهما على جميع المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية.

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
يبحث طلاب الشهادات الفنية المختلفة عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

 

مواعيد الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية
أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور على الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح قمة مجموعة الـ77 والصين بـ كوبا
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على رأس وفد مصري رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، تحت عنوان (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، والسفير ماهر العدوى سفير مصر بجمهورية كوبا، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي و،الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بالعاصمة الكوبية هافانا.

عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

على هامش مشاركته في قمة 77 بكوبا.. عاشور يلتقي وزيرة تغير المناخ الإماراتية
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين"والتي تستضيفها كوبا.

القومى للمعايرة ينظم التدريب التقنى الأول لمشروع تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية بالاقتصاد
نظم المعهد القومى للمعايرة التدريب التقنى الأول لمشروع التعاون الفنى الثنائى “تعزيز المترولوجيا من أجل تحسين القدرة التنافسية فى الاقتصاد المصرى (SMIC)”، بالتعاون بين معاهد المترولوجيا المصرية والألمانية، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بعد مد فترة التسجيل.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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