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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور على الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية.
وقالت الجامعة انه يتم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وذلك بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي. 
وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور جاهزية العيادات الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، موجها بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص قاعات مكيفة للانتظار واستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
- الاقتصاد وإدارة الأعمال- 20/09/2023
- علوم الحاسب- 21/09/2023
- طب الأسنان- 24/09/2023
- كلية الهندسة- 25/09/2023
- العلاج الطبيعي- 26/09/2023
- كلية الطب- 27/09/2023- 28/09/2023
الجدير بالذكر أنه على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي والتعرف على خطوات التسجيل من خلال الرابط المخصص:
https://bnu.edu.eg/news/88/view

جامعة بنها الاهلية بنها الأهلية الكشف الطبي رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور عيادات الكشف

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