بمبلغ ضخم.. مصطفى كامل يشتري حلوى المولد لـ الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن شراء حلوى المولد النبوي الشريف، للموسيقيين.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين .. الحمدلله ولأول مرة في نقابة المهن الموسيقية قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعاً بالخير والبركات».

وتابع مصطفى كامل: «الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها ، والتي هي أولاً وأخيراً حقوقكم وحقوق أسركم الكريمة .. رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع رافعين شعار " أموال الموسيقيين للموسيقيين ».

وأضاف مصطفى كامل: «تم الإتفاق مع كبري شركات الحلويات بمصر علي شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف صلي الله عليه وسلم».

واستطرد مصطفى كامل: «( ملحوظة الأحقية لعدد ٢٠٠٠ عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات ومسددي الإشتراكات ٢٠٢٣ بالإضافة إلى ٥٠٠ عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ ١٠٠٠ جنيه فقط على مستوى الجمهورية».

واختتم مصطفى كامل، قائلا: «كل عام وحضراتكم بخير .. أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين .. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتي أرحل عن هذا الكيان .. مصطفي كامل».

أرصدة نقابة المهن الموسيقية

كان كشفت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن الميزانية، والموقف المالي الحالي، وكانت المفاجأة للجميع؛ حيث تخطت إيرادات وأرصدة النقابة في البنوك الـ 144 مليون جنيه.

وأوضحت أن الإيرادات عن الحفلات بالساحل الشمالي كانت 3 أو 4 ملايين جنيه، وأعلى رقم كانوا يتشدقون بتحصيله السنة الماضية، 7 ملايين جنيه في الموسم بأكمله.

وقال الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين: عاهدت الله وعاهدت الجميع إن لم تكن إيرادات الساحل 20 مليونا فيما فوق سأتقدم بالاستقالة، وراهنني الجميع، وأولهم صديق العمر، الفنان النجم حلمي عبد الباقي، وقالوا لي إن أكبر توقع من الممكن أن يصل إلى 10 أو 11 مليونا، والآن الحمد لله كسرنا رقم الـ 20 مليون، والموسم لم ينتهِ بعد.

وأشار مصطفى كامل، إلى أن هناك المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، ولن يرتاح البال إلا بعد تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية.

أرصدة نقابة المهن الموسيقية بالبنوك